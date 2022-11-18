桃園市長鄭文燦臉書發文，指稱國民黨桃園市長候選人張善政桃北北基1280月票政見，未納入台鐵。張善政競辦發言人曾俊豪指出，張善政早在9月30日就提出1280月票政見，涵蓋機捷、國道客運與台鐵，綠營11月8日才拿香拜，不知道是真的搞不清楚，還是學會對選民說謊欺騙。

鄭文燦今天在臉書發文，指1280月票沒有納入台鐵、國道客運及Ubike，他說，張善政對1280政策提出、說法轉折，而1280不是僅參加雙北1280就可以，1280對於桃園市、基隆市是一個跛腳的通勤方案。

不料張善政競選辦公室發言人曾俊豪整理時間點，他說，9月30日張善政在北區競選總部開記者會，宣布推出讓桃園跟雙北平起平坐的「1280月票方案」，因應桃園市民通勤需要，額外增加國道客運、機場捷運與台鐵，10月1日在臉書曝光政見細節。11月8日，民進黨北都候選人開聯合記者會，推出1200月票方案，卻沒有財務規畫，只要中央埋單，引起爭議，最後，行政院長蘇貞昌出面，才讓交通部「被補貼」。

曾俊豪指出，兩場政見發表，前後差距將近一個月，鄭文燦面對質疑，竟然「抄襲變原創」，刪減其他候選人的政見，不知是真的搞不清楚狀況，還是88會館去太多次，學到說謊欺騙的本領？

曾俊豪強調，鄭文燦竄改政見、鄭運鵬則在選區收割前立委陳根德的政績，兩個過去力挺抄襲的政客，為了選舉利益不惜抹滅良心，如果真的對張善政的交通政見不了解，建議去看看近期推出的《善GO方程式》交通影片。

因臉書粉專「我是中壢人」擷取片段稱張善政建議桃園人能不要開車就不要開車。曾俊豪又說，請記得走出同溫層，不要看到綠營側翼粉專的抹黑刪減版，以免誤導視聽。