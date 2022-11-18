嘉義縣民雄鄉周姓代表候選人與競選團隊2名幹部及樁腳，涉嫌以1票500元向選民買票，還有第2選區縣議員候選人的樁腳涉嫌以1票1000元買票，遭嘉義檢警調查獲，周姓候選人及蔣姓幹部今天被法院裁定羈押禁見。

嘉義地檢署檢察官賴韻羽17日，指揮嘉義縣警察局民雄分局、刑警大隊、少年隊、嘉義縣調查站及移民署嘉義縣專勤隊，查獲2起賄選案。

嘉義縣第二選區某縣議員候選人的蘇姓樁腳，涉嫌於11月間，交付謝姓樁腳現金，並指示謝姓樁腳透過鄰里關係拜訪家戶，以每票1000元向選民，尋求支持該特定候選人。

檢方傳喚、訊問後，認為蘇姓、謝姓樁腳涉犯選罷免法罪嫌重大，但無羈押必要性，諭知蘇姓樁腳3萬元交保，謝姓樁腳2萬元交保，11名到案選民請回。

還有嘉義縣民雄鄉周姓鄉代表候選人及蔣姓、蔡姓幹部涉嫌親自或指示陳姓樁腳等人，透過鄰里關係，以每票500元向選民尋求支持，經搜索、傳喚、拘提周姓候選人到案，檢察官訊問後，認為周姓候選人、蔣姓、蔡姓幹部及陳姓樁腳涉犯選罷法罪嫌重大。

檢方認為周姓候選人、蔣姓幹部、蔡姓幹部有羈押原因及必要性，今天凌晨向嘉義地方法院聲請羈押禁見，經法院開庭訊問，裁定周姓候選人、蔣姓幹部羈押禁見，蔡姓幹部5萬元交保，陳姓樁腳及選民15人均請回。