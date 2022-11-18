國民黨台北市長候選人蔣萬安11月25日將舉辦「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」活動，選定信義區基隆路一段52號的停車場空地，至少可容納2萬人，今天也配合選前之夜，推出線上活動，競選總幹事林奕華表示，線上活動「我們約好了 1126投票去」，邀請大家上傳6號拍照手勢，與蔣萬安粉專一起互動。

蔣萬安競選辦公室18日舉辦「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」地點公布記者會，這次選定信義區基隆路一段52號的停車場空地，時間為晚上19時到22時，可搭乘捷運抵達，林奕華表示，這次選定此處，是考量交通方便及盡量不影響周邊交通，而場地大小至少可容納1.5萬到2萬人，歡迎大家共襄盛舉。

除了公布選前之夜活動場地，蔣萬安競辦也於今日推出「我們約好了 1126投票去」線上互動活動，掃描QRcode後會跳到私訊蔣萬安粉專的畫面，也可選擇直接至私訊粉專，打出「我們約好了」，就可依照步驟，拍照上傳手舉6號的畫面，得到一段影片與照片，可讓大家分享互動。

至於選前之夜是否有安排與哪位大咖合體，或有任何候選人會用視訊方式參與活動，林奕華則表示，這部分留待與中央黨部討論，其他候選人部分則之後一起報告。