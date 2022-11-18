對於恢復兩岸「小三通」，大陸國台辦16日在例行記者會表示，只需要兩岸民間業者協調好就可以上路。不過行政院長蘇貞昌堅持，必須「兩岸政府間協商」；陸委會也聲明，因涉及「公權力事項」，需要取得「兩岸雙方航管部門許可」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」回應，對於廣大台灣民眾的要求，民進黨當局一方面假惺惺作出願意恢復的姿態，另一方面又製造各種藉口極盡拖延，充分暴露了他們的虛偽。

朱鳳蓮表示，2020年以來，民進黨當局以防疫為藉口單方面中斷了福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，嚴重影響兩岸人員特別是閩台民眾往來和交流。三年來，面對廣大台灣民眾特別是金馬鄉親持續呼籲和強烈要求，民進黨當局一方面假惺惺作出願意恢復的姿態，另一方面又製造各種藉口極盡拖延，充分暴露了他們的虛偽。

朱鳳蓮表示，眾所周知，福建沿海與金門、馬祖地區的「小三通」已行之有年。涉及的航線、航點、參與的航運公司以及有關通關、入境、檢疫檢驗等，形成一套成熟有效的規範和做法。只要民進黨當局撤除自己故意設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求，循已有的模式聯繫溝通，處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。

朱鳳蓮表示，在事實面前，民進黨當局卻一再堅持必須經由所謂「政府間協商」、「官方層面溝通」才能復航，說明他們恢復「小三通」是假，繼續關閉是真；恢復兩岸交流是假，繼續阻止是真；關心民眾福祉是假，謀取政治私利是真。相信廣大台灣同胞看得清清楚楚。

朱鳳蓮重申，對於恢復兩岸「小三通」，大陸方面沒有任何障礙，有關方面已經做好充分準備，隨時可以投入運營。「奉勸民進黨當局，不要再以欺騙性伎倆繼續損害兩岸同胞特別是台灣同胞的切身利益，而應盡快取消單方面設置的人為限制。」