淡水昨（17）發生一對夫妻在街頭因孩子養育問題吵架，孔姓丈夫當眾朝對方頭部大力甩打4下，妻子當時還抱著不到1歲孩子，當下有3名路人見狀衝上前制止，稍早另段影片曝光，一名男路人指著丈夫罵「打成這樣，會不會太離譜」、「你像畜生一樣」，不時還傳來妻子崩潰哭聲，而孔男被罵完全不敢回嘴。

Dcard上有網友曝光另一段目擊者拍下的畫面，3名壯漢當時衝上前制止男子暴行後，一名身材魁武的路人指著男子罵「他X的打人打成這樣，你會不會太離譜了？」男子則不發一語，過程中還能聽女子崩潰哭喊聲，後來一名女姓路人疑似一邊攙扶痛哭的女子，一邊痛罵五字經「幹XXX掰」，男路人再繼續罵「真的，你像畜生一樣！」

另段影片曝光，一名男路人指著丈夫罵「打成這樣，會不會太離譜」、「你像畜生一樣」，不時還傳來妻子崩潰哭聲，而孔男被罵完全不敢回嘴。

其他網友留言「馬上衝過去的人太暖了吧，這種敗類就是欺軟怕硬，三個男的一圍上來馬上不敢亂來」、「那三個過去幫忙的人好帥」、「看到那三位衝過去保護就覺得世界還是有很多好人」；事件發生在昨(17)日早上8時，37歲的孔男與31歲朱姓妻子前往淡水一處社區準備要將不到1歲的孩子託給保母照顧卻發生爭吵。

孔姓丈夫疑似因為泡牛奶的問題與妻子發生口角，竟不顧路人目光，在該社區大門口當街狂甩妻子巴掌，打的妻子毫無還手能力，只能一邊抱著孩子一邊抱頭躲避攻擊；事後朱女坦言這是丈夫第一次家暴，但她不願對丈夫提出傷害告訴，因此警方僅依規定申請家暴保護令並通知社會局協處。

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