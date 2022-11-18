新北市長選前之夜場地爭議持續延燒，民進黨新北市長候選人林佳龍競辦再提新府路、新站路等3處的路權申請案，板橋區公所今針對新府路進行會勘，林佳龍抨擊市府會勘未通知競選辦公室，對此，新北市長侯友宜回應，申請在哪個地方都有租借辦法的相關規定來處理，權責單位、申請單位都應該按照相關辦法辦理，最重要一定要以安全為最大優先以及現場交通狀況，一切尊重權責單位。

而板橋區公所今邀集相關單位及周邊住戶、商家辦理會勘後，下午決定原則同意新府路路權申請。