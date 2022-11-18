嘉義縣長候選人第二場電視公辦政見會今(18)日登場。爭取連任的嘉義縣長翁章梁今穿上衣服上寫著「Taiwan」字樣的衣服，並表示台灣是我們唯一的依靠，「不要以為只是地方首長的選舉，不涉及國家安全，縣市首長的意識形態及態度是重要的，縣市長是地方後備的指揮官」。翁章梁呼籲，一定要選一個願意為台灣挺身而出做事的人。

翁章梁今在臉書寫道，烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）是前世界拳王，大家給他取外號叫「鐵拳博士」，為了保衛國家，在俄烏戰爭中挺身而出，穿上軍裝和防彈衣站到第一線，展現抵禦俄羅斯強權侵略的決心。翁章梁今日也特別穿上衣服上面有Taiwan字樣的衣服參加政見會，就是要特別提醒大家，台灣是我們唯一的依靠，不要以為只是地方首長的選舉，不涉及國家安全。翁章梁認為，縣市首長的意識形態及態度是重要的，縣市長是地方後備的指揮官，「我們一定要選一個願意為台灣挺身而出做事的人」。

此外，翁章梁說他政見的第一條，就是支持18歲公民權。他認為，年輕人一直是社會、政治進步的重要動力，「我希望年輕人可以從18歲開始就擁有公民權，讓他們提早關心公共事務，共同決定國家的未來，讓民主更接地氣！」

翁章梁也提及，他第一場政見會分享嘉義過去發展的歷史，以及嘉義為什麼體質會虛弱，面對的挑戰是什麼？還有過去四年做了哪些努力？而體質虛弱最重要的工作就是「抓住機會，改善體質！而我們往農工大縣前進就是在調整嘉義的體質」。翁章梁透露，收到很多鄉親的留言和鼓勵，他們對他所講的事情，都有很深的感受，也都肯定嘉義未來會有很大的改變，「對縣府團隊來講，我們追求進步嘉義軌道已經上軌，我們的腳步從來沒有停下來」。

翁章梁表示，第二場政見會要談談努力的方向，包括「新創產業園區周邊機能妥善規劃」、「智慧農業幫助小農提升產銷能量」、「打造深度文化及觀光嘉義」、「全方位照顧長輩」、「強化教育下一代台灣人」、「打造青年嘉義夢」、「婦幼托育好幫手」等。翁章梁認為，未來隨著產業園區的陸續開發和企業的投資，商圈、消費型態和生活機能都會跟著提升，嘉義將朝向多核心區域發展，科技感將帶給我們熟悉的嘉義活力，週邊的道路和都市計畫將隨著發展趨勢重新被規劃與檢討，搭配公共建設美學的介入，由縣府帶頭打造悠閒的都會型和現代化空間，這就是城市發展的未來。