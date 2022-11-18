被列為選舉熱區的苗栗縣，在檢察總長邢泰釗多次南下監軍下，檢警調移等單位全力查察賄選，18日，苗栗地檢署公布查獲3起疑似賄選案，訊後都依法裁處。

苗栗地檢署檢察官張文傑指揮苗栗縣警刑大、苗栗縣調站、刑事局中部打擊犯罪中、台中市警烏日分局、移民署苗栗縣專勤隊，共同偵辦張姓、鄭姓女子，涉嫌於10月27日利用「縣長徐耀昌下鄉感恩之旅」機會，以提供餐飲、禮品方式，為某苗栗縣議員候選人賄選。專案小組17日傳喚張、鄭兩女及相關選民10人到案說明，檢察官訊後，認為張、鄭兩女涉投票行賄罪嫌疑重大，但無羈押必要，各以5萬元交保，其餘人等均請回。

另外，苗栗地檢署檢察官張智玲指揮苗栗警分局等警調單位，共同偵辦苗栗縣三義鄉第2選區鄉民代表候選人江某，涉嫌以每票500元買票專案小組於17日傳喚江某及相關選民13人到案說明。檢察官複訊後，認為江某涉嫌重大，且有勾串證人之虞，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准，其餘選民均請回。

第3起是由苗栗地檢署指揮苗栗縣警苗栗分局等警調移單位，17日指揮專案小組持法院核發的搜索票執行搜索11處所，並傳喚通知苗栗縣頭屋鄉鄉民代表張姓候選人，以及劉姓、陳姓、張姓及羅姓共犯及選民7人到案說明。經檢察官訊問後，認為張某涉嫌意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大，並有事實足認有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，目前仍在法院審理中。劉姓、陳姓、張姓及羅姓共犯則分別經檢察官諭知各以10萬元、3萬元、3萬元、3萬元交保候傳，其餘選民則分別以1萬元不等交保候傳。