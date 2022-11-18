中華職棒2022年總冠軍賽日前落幕，中信兄弟以4連勝再度封王，為表示慶賀，台中市政府運動局與中信兄弟將於11月20日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，當天遊行車隊預計從市政公園出發、終點抵達洲際棒球場，沿途路線執行交通管制，呼籲民眾提前改道。

運動局長李昱叡表示，今年球季開賽前，市長盧秀燕就特別到洲際球場為球團打氣，她還在賽程期間穿上球衣、號召市民應援，為中信兄弟加油，並於冠軍賽當天在市府前與逾2000名球迷拋下黃彩帶，宣布比照去年辦理封王遊行，完成去年「預祝二連霸，不見不散」的約定。

這場遊行活動將於20日上午10點半，在市政公園舉辦慶賀儀式，之後遊行隊伍開始往洲際棒球場前進，沿途將經過市政路、惠中路、文心路及崇德路後到洲際棒球場，特別要注意的是，車隊遊行將經過青海路與文心路口、文心路與崇德路口、崇德路與崇德19路口共3個左轉路口，3處路口市府都將派員交管指揮，民眾「免待轉」。

運動局強調，封王遊行活動不會停靠任何站點，且遊行車隊將以慢速行駛，目前規畫路線從市政公園府會園道出發後，將行駛市政北三路、文心路二段、市政路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段到四段，之後走崇德路二段、崇德路三段、崇德十九路、四平路。

當天交通管制分為兩階段，上午9點鐘開始到11點30分，管制路段包括府會園道全段、文心路至惠中路間的市政北五路、文心路至惠中路間的市政北二路；另11點至15點則針對崇德路三段至四平路間的崇德十九路西向、崇德十九路至環中路間的四平路北向進行外側道路管制。

市府強調，遊行隊伍出發後，沿線都派交警疏導交通，也呼籲參加遊行的球迷獲市民配合指揮，尤其不要緊跟車隊、不要穿越遊行車隊，避免危險。