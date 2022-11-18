中職頒獎典禮30日登場，今天先公布年度MVP、新人王、進步獎入圍名單，最受矚目的年度MVP由樂天桃猿林立、黃子鵬及中信兄弟王牌投手德保拉競爭。
林立今年打擊率3成35、140支安打、83打點都位居聯盟第一，全壘打則是以14轟與味全龍吉力吉撈・鞏冠相同，不過因為打數較多沒能拿下全壘打王。
黃子鵬本季先發出賽24場拿下12勝3敗，自責分率2.33拿下自責分率王，斬斷德保拉在該獎項3連霸夢，繼2014年鄭凱文後，成為中職相隔7年再次出現的本土自責分率王。
前2年都拿下最大獎的德保拉本季表現依舊亮眼，本季先發出賽24場拿下14勝4敗、飆出158次三振，成為聯盟勝投王、三振王，雖然投手「三冠王」遭到中斷，但仍有機會挑戰中職首位年度MVP三連霸的球員。
中華職棒大聯盟33年三大獎入圍名單如下：
年度最有價值球員（MVP）：樂天桃猿林立、樂天桃猿黃子鵬、中信兄弟德保拉
新人王：味全龍陳冠偉、樂天桃猿許峻暘、統一獅楊孟沅
最佳進步獎：樂天桃猿成晉、中信兄弟吳哲源、富邦悍將賴智垣
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