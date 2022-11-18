世足活動期間，小鹿文娛 路徒Plus行旅 特別打造「世 足盃零食 Bar」，邀請世足期間來自各地的住客， 一起同樂。（小鹿文娛提供）

世足活動期間穿戴各國國旗配件入住，並免費加入小鹿文娛會員，就有機會獲得世足零 食 Bar 裝到滿（每日限量各５名）。（小鹿文娛提供）

「路徒 Plus 行旅」設有專為小朋友打 造的親子遊戲室，活動期間孩子也能一起瘋世 足，成為小小足球員。（小鹿文娛提供）

全球足球熱，４年一度的世足即將開打！小鹿文娛旗下的９個館別推出響應活動，與世界各國旅人一起同樂！11／20起至12／18（含）入住並免費加入小鹿文娛會員，輸入通關密語，就有機會抽出「世足限定住宿券」。其中「路徒Plus行旅」，只要在活動期間穿戴各國國旗配件入住，即可獲得限量零食裝到飽機會，還享有劇院級大螢幕觀賽體驗，邀請世足賽迷們一同響應世足賽事。

繼先前的情慾展、同志大遊行活動，本次世足賽再攜旗下9個館別，推出2022 FIFA世足賽響應活動，只要入住任一館別，免費加入會員，並輸入通關密語，就有機會獲得「世足限定住宿券」。包含鄰近北車的「路徒Plus行旅站前館、主題館」；位於臺北市的「路境行旅」、「謙商旅．東門館」、「路徒行旅 中華館」與「谷墨商旅」；坐落於花蓮的「路徒行旅 東大館」，以及恆春「小迷鹿」與「小迷鹿．艾米會館」，一同參與此次響應活動。

其中鄰近臺北車站的「路徒Plus行旅」，以「大人系遊樂園」為主題，一直都是外國旅客在臺北旅遊的熱門選擇。在世足活動期間，不僅提供劇院級大螢幕觀賽，現場更打造「野營風」美式星空電影院的異國觀賽體驗。穿戴各國國旗配件入住的旅客，免費加入會員，還享有世足零食Bar裝到滿（每日限量各５名）。另外，活動期間也邀請小朋友一起同樂，設有專為兒童打造的遊戲室，更提供足球體驗，讓孩子一起瘋世足，成為小小足球員。

為響應世足賽事，活動期間於「路徒Plus行旅」提供劇院級賽事轉播，邀請住客一起同樂，穿戴各國國旗入住，更享有世足零食Bar裝到滿（每日限量各５名）。旗下其他7館也共同響應，只要免費加入會員，並輸入活動通關密語，就有機會抽出「世足限定住宿券」，活動詳情請洽官網。