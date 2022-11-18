幸運撿到洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）第62轟全壘打球的Cory Youmans，根據美媒《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，Youmans已經決定將這顆紀錄球放在Goldin Auctions進行拍賣，他甚至曾拒絕了300萬美元的報價，將極力爭取這顆紀錄球的最高價值。

有專業人士預估，賈吉這顆創造歷史的全壘打球至少可以賣到200萬美元，Youmans也已經證實自己曾收到300萬美元的報價，但是被他給拒絕了，Youmans與妻子、體育記者Bri Amaranthus及律師共同討論過後，選擇在Goldin Auctions拍賣了這顆球。

Youmans也強調將球放上拍賣網站的舉動，某種意義上來說對其他人是公平的，「作為粉絲，我很好奇這顆球的價值、得標者以及標下這顆球的目的」Youmans的律師更篤定，這顆全壘打球將會遠遠超過300萬美元。

目前拍賣會上最高價的紀錄球，就屬馬奎爾（Mark McGwire）在1998年轟出的單季第70支全壘打球，最終以305萬美元成交，只是馬奎爾的職業生涯與禁藥畫上等號，紀錄較為純淨的賈吉62轟球或許將有望突破，Youmans也提到，他將會在拍賣會上獲得的部分收入，捐給賈吉所創立的基金會「ALL RISE」，多少也將彌補賈吉無法收回紀錄球的遺憾。