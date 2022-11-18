全國律師聯合會信託法委員會主委施秉慧表示，家族傳承屢見糾紛，「遺囑」明顯不是最有保障的方式，「家族治理機制與平台」的建立刻不容緩。（全律會提供／袁庭堯高雄傳真）

2025年台灣將進入超高齡社會，未來高齡、失智者財產保護或對未成年人的扶養教育，家族企業傳承經營等都需要專業法律協助。高雄律師公會與全國律師聯合會18日舉辦「信託法律實務論壇」，討論家族和安養信託實務，期盼建立法律資訊服務平台，讓信託專業規畫成為溫暖、有效率的法律服務。

高市府、學界、金融業、社福團體、銀行業等16個團體會前已與高雄律師公會締結合作意向書，就信託業務所需要之法律課程教育培訓、法律宣導或諮詢、信託規劃及信託監察人等法律專業服務，擬定共識並分項合作。

信託是老弱殘幼安養教育、家族和產業凝聚共識、傳承永續的穩定工具，「安養信託」被列為金管會「信託2.0」第二階段計畫的核心目標，是高齡化社會、失智者財產保護或未成年人扶養教育的務實保障機制。此外，國內家族企業近年屢傳經營、接班亂象，衍生不少刑民事訴訟，「家族信託」是家族企業和諧傳承、穩定經營權的關鍵。

論壇由法律、財稅、信託、金融、社福團體等領域專家代表對話，對實務現場所發生的各種案例、需求實況，具體提出解決的方案，並就法制完善方向進行深度討論。

全國律師聯合會信託法委員會主委施秉慧表示，從長榮、台塑集團家族紛爭來看，「遺囑」明顯不是最有保障的方式。經濟部2021年統計，台灣有74％企業主在10年內須完成接班，但許多企業尚未完成傳承規畫，「家族治理機制與平台」的建立刻不容緩。

高市會計師公會會計師吳怡諒表示，信託可針對贈與、遺產、所得稅節稅，但實務上仍有法律爭議需要克服。中華民國信託商業同業公會副組長黃伊莉表示，信託機制較有彈性，在國外已成為家族、家庭傳承的主流工具。

會中也進行全律會第1期「111年度信託律師專業課程培訓班」結業律師授證儀式，全律會與高雄律師公會共同主辦的「家族信託規劃顧問師律師專班」目前已吸引全國226名律師報名。未來公會將作為平台，建立律師專業名冊、信託監察人名冊等，提供易於親近的必要資訊，降低信託服務門檻。