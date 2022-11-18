斯瓦細格文健站電動遮棚環境改造。（扶輪社提供／謝明俊苗栗傳真）

國際扶輪3461地區，長期來重視與關懷偏鄉原住民的福祉，今年地區醫療關懷服務計畫，總監楊迺津帶領扶輪人大手牽小手，為地處偏鄉物資匱乏的泰安鄉原住民部落，依照國際扶輪組織所關注的七大焦點，預防與治療疾病、水衛生、 經濟及社區改善、母親與兒童健康、基礎教育與識字、支持環境保護及和平與預防解決衝突，推動「原住民文化健康站改造計畫」。

國際扶輪3461地區醫療關懷服務計畫，依照大安溪及汶水溪沿岸12所原住民文化健康站不同需求，分別提供血壓計、血糖計、熱敷袋、體溫計、醫藥箱等物資，水資源FRP過濾器設備以淨化水資源，以及配合環境衛生改造及疾病預防之需求進行房屋設備等維護及修繕。預計今年度，大安溪及汶水溪沿岸12所泰雅族原住民文化健康站，可服務人數達360人，照顧180個家庭，照護55歲以上原住民長者及部分失能長輩，營造出照顧型社區，落實偏鄉國際扶輪照顧理念及國際扶輪七大焦點領域。

捐贈活動將分別於19日上午10點，在三叉坑部落文化健康站，及配合晚上6點於泰安錦水飯店舉辦牽手感謝晚會一同舉行。感謝國際扶輪3461地區總監楊迺津、國際醫療關懷主委趙榮勤及3461地區各扶輪社及社友挹注扶輪資源於原住民文化健康站，推廣和平及扶輪照顧理念。