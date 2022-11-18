菲律賓央行行長今坦言，為了不讓菲幣披索過於弱勢，倘若聯準會下次會議再次調升利率的話，就無法按兵不動且一定會有動作。

美國聯準會既定利率會議是排在十二月份，外界預估這次應該還是會升息兩碼，也就是五十個基本點，只是不會像之前連續四次，每次都升七十五個基本點那麼多。但經濟學家表示，美國緊縮政策實施時間拉長以及政策利率愈墊愈高，這兩項才是最大的危機。

菲國央行指出，若聯準會再次調升五十個基本點，自己不能不調，但問題是要調高二十五或五十個基本點。菲律賓今年迄今已升息六次，共三百的基本點，大部分的原因是要力抗當地近十四年新高的通膨。但昨日把利率調升七十五個基本點，則是跟聯準會本月升息三碼有關。

目前美國基準利率在3.75%到4%之間，菲國的隔夜逆回購所用的利率則來到5%。菲國央行重申，菲美之間利差不該突然大幅縮減，以避免披索持續走貶，同時不讓進口食品與燃料價格變得更貴。