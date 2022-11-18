T1桃園永豐雲豹明日將在主場國立體大進行主場開幕戰，總教練劉嘉發表明霍華德將先發亮相，而這名超級球星被問到首戰目標，他表示個人數據不重要，因為最重要的是：「勝利。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，日前簽下生涯共8度入選NBA美國職籃明星賽的頂級中鋒霍華德（Dwight Howard），也成為台灣籃壇近來最夯話題，明天下午4時30分，雲豹將在主場迎戰新北中信特攻，挑戰本季首勝。

霍華德今天中午在主場國立體大綜合體育館（俗稱漢堡館）進行團隊訓練，總教練劉嘉發被問到，霍華德明天比賽是否會先發亮相，他開玩笑說：「如果沒讓他先發，你覺得我能走得出體育館嗎。」

霍華德在進行投籃訓練時，不但和隊友開玩笑，也會透過比賽的方式增加訓練專注力，當訓練告一段落，他也接受現場大批媒體聯訪。

由於新北中信特攻總教練李逸驊已放話，將全力限制霍華德首秀的得分，霍華德則不願多做回應，而被問到第一戰的得分、籃板等數據目標時，他說：「得幾分、抓幾個籃板並不重要，最重要的是勝利、勝利、勝利。」

霍華德來到台灣後，似乎對於台灣美食非常著迷，除了逛夜市、吃小吃，也去著名的自助餐廳享用美食，有媒體問晚上還會不會出門溜達，他則展現敬業精神強調：「我哪裡都不會去。」