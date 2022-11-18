今年11月剛完工的達卡努瓦里秀嶺巷彩繪牆，以生動的原民生活為素材重新打造入口意象，成為遊客最夯的打卡點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

今年11月剛完工的達卡努瓦里秀嶺巷彩繪牆，以生動的原民生活為素材重新打造入口意象，成為遊客最夯的打卡點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

為了讓更多人認識高雄那瑪夏原民聚落及布農族及卡那卡那富族文化，高市府觀光局近年除了獎勵旅行社帶團予以補助外，也與在地公所合作投入多項建設，今年11月剛完工的達卡努瓦里秀嶺巷彩繪牆，以生動的原民生活為素材重新打造入口意象，成為遊客最夯的打卡點。

觀光局長周玲妏表示，此次彩繪牆設計元素是匯集村民代表、在地民眾多次共同討論而來，彩繪牆運用鮮明色彩融合營火蟲等具部落代表性的圖騰、文物或故事繪圖等形象來呈現原住民族群特色。

畫作中展現出射耳祭布農族人1年中最盛大、隆重的祭典，是部落重要的成長儀式，也是訓練狩獵的作戰能力，更是獲取同儕、長老們認同的必經過程，另外，太陽是原住民的共同元素，背景廣闊的山林、豐收的作物、自在的動物代表原住民與大自然和諧相處的生活模式。

觀光局表示，將原住民族的傳說故事、生活習慣、服裝特色等元素完整呈現在100多公尺的牆面，路經此地便彷彿閱讀1段台灣原住民故事，除了此面彩繪牆，近幾年市府也在當地投入眾多建設，包含舊民權國小遺址、達卡努瓦神社遺跡休憩設施建置、櫻花公園及賞櫻步道建置等，且也在多場旅展中不遺餘力行銷質樸又充美滿美麗神話的那瑪夏原鄉觀光。

民眾若到那瑪夏地區遊玩，那瑪夏區長孔賢傑推薦民眾，可以到網路名店「木之屋」、「深山裡的麵包店」享用美食。而當地民宿主人都十分好客，部分民宿還會提供深度遊程，例如Lu Mah民宿提供部落生活體驗，從認識野菜到獵人射箭，再到親手製作傳統美食，讓遊客玩得開心又放心。