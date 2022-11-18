基隆市政府今年6月舉辦的2022城市博覽會，日前獲得「第九屆台灣活動卓越獎」肯定，得到公共服務類銀質獎。讓國人看到基隆的翻轉蛻變，以及從基隆城博會中，看見台灣未來城市發展的新概念與新價值。

台灣活動卓越獎是由台灣活動發展協會主辦，16日在台北國際會議中心舉行第9屆的頒獎典禮。基隆市政府由觀光及城市行銷處處長曾姿雯，代表基隆市長林右昌出席。

曾姿雯從台灣活動發展協會理事長鄭資益手中接過獎座時，除感謝主辦單位對2022城市博覽會的肯定外，回想起籌備過程的艱辛，忍不住語帶哽咽、激動地表示，2022城博會從前期整體規畫到活動結束，歷時超過2年，活動前更面臨新冠疫情的種種挑戰，雖然備感壓力，但在市府團隊與產官學各界的通力合作下，共同努力並順利完成了看似不可能的任務。

曾姿雯說，透過2022城市博覽會，基隆市政府打造跨域交流、擴大活動規模且民眾佳評如潮，這次活動也創造更多城市的交流學習與公共參與的行動，參觀總人次超過一百萬人次。

曾姿雯強調，2022城市博覽會是第一屆，基隆的未來值得更多期待，相信基隆的潛能與實力將會持續帶來城市的改造、發展與進步，並透過更多活動讓國人看見基隆。在逐步恢復正常生活的腳步中，市府團隊也會繼續努力前進，希望疫情後的新生活從起點城市──基隆開始。