台南市長黃偉哲（左三）今天揭曉耶誕跨年第3波卡司。（曹婷婷攝）

韓國超高人氣新生代新男團EPEX將與台南市民一起跨年。（曹婷婷攝）

台南跨年晚會超強韓團卡司大公開 炎亞綸獻主持初體驗

2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，今天揭曉第3波卡司，韓國超高人氣新生代新男團EPEX隔著螢幕向台南朋友問好「很榮幸參加台南跨年，也很期待台南美食」，另外，炎亞綸也將擔任今年跨年晚會主持人，市長黃偉哲以「沒有最強，只有更強」形容今年跨年卡司陣容。

2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，今天由市長黃偉哲和藝人徐瑋吟（鮪魚）揭曉第3波卡司陣容，除邀請韓國超高人氣新生代新男團EPEX，還有國內一王雙后炎亞綸、魏如萱、艾怡良等重量級超人氣歌手，金曲唱作歌手孫盛希、準歌后接班人艾薇、神秘歌姬壞特、饒舌教父大支、音樂才子劉亮延、學霸歌手莫凡新等人氣歌手。

EPEX特別錄製一段影片宣布將以韓國嘉賓身分參加台南跨年晚會。團員BAEKSEUNG出道前曾來台旅遊，對台灣留下美好記憶，主唱YEWANG則說，台南有很多傳統美食如米糕、碗粿、牛肉湯，希望團員們可以一起品嚐。

炎亞綸首次主持跨年活動，去年擔任台南跨年晚會壓軸嘉賓的他，當時還故意裝大牌讓市長黃偉哲親自介紹他出場，逗得全場哄堂大笑，今年主持晚會表演也相當令人期待。

黃偉哲說，分成好幾波公布卡司不是賣關子，而是精彩卡司太多，共30組藝人，第一波為本土的，第二波為本土加日本，第三波為本土加韓國，各具特色，今天開箱的EPEX，是亞洲最佳新人男團，出道就獲得3項新人獎，今年更獲得亞洲模特兒大賽獎項，精彩可期。

他說，某些縣市跨年耶誕晚會光政府公務預算就高達5、6000萬元，台南市則是1200萬元，台南資源相對少，因此相當感謝民間贊助。目前為止，各地耶誕或跨年活動如有比台南更強的卡司，「放馬過來」，他有信心台南是全台跨年最強卡司，也歡迎大家12月來台南欣賞表演，順道安排台南冬季小旅行。

「2023台南好Young」耶誕跨年系列活動，包括3場親子活動、3場演唱會，將於12月3日起連續5個周末舉辦，陪伴大家歡度耶誕跨年。