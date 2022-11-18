南瀛農產行銷公司透過台南市農業局向農委會爭取7億元補助，在玉井區更新芒果蒸熱設備並建立中央冷鍊物流中心，其中蒸熱設備已完工，明年蒸熱良率可達百分百，冷鍊中心2024年完工，青果冷凍處理量每年可大幅提升至5500噸。

台南市年產芒果7萬8000噸，其中650噸透過玉井蒸熱廠處理後外銷日、韓，是台南芒果外銷的重要處理工廠。蒸熱廠成立17年，內部設備老舊，處理良率下降，南瀛農產行銷公司向中央爭取全額補助7億元，其中6280萬用在更新蒸熱設備，另闢5.7公頃地，編列6億多元建立冷鍊物流中心。

南瀛農產行銷公司總經理余清永以「山區大發展」形容這筆數億元的設備投資，冷鍊物流中心2024年完工啟用，每年可處理5500萬噸的青果，大幅提升山區農產外銷量。

余清永表示，蒸熱廠因設備老舊，過去良率僅維持7成5，蒸熱時間約4.5小時，設備升級後，良率可達百分百，蒸熱時間縮短至3小時，大幅提高檢疫處理量與效率，有利於台南青果外銷海外市場，提高競爭力。

農委會主委陳吉仲表示，蒸熱廠更新設備建立冷鍊物物流系統後，台南市所有農產品與加工品，都可以在這裡處理，農產品的水準與價格都會更提升。

台南市副市長戴謙表示，台南市是6都中的農業大城市，蒸熱廠房設備更新不僅提升效能，更提高產品信譽，冷鍊物流建立後，所有水果都有國際競爭力。