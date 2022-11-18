一名人妻分享，檢查兒子作業的時候，發現一道填空題，兒子竟然在「孔子是我國歷史上的」這個句子後面填了「負擔」2個字，讓她看了又生氣又想笑，最後忍不住先低頭跟孔子懺悔，表明孩子童言無忌，引起網友熱議，不少人笑歪直呼，原PO兒子有先見之明，畢竟少了孔子，要背的東西就會少很多呢！

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，兒子國文作業中，有一道題目需要將合適的詞語填入句子裡面，使句子的意思合理並完整，而可以填進去的詞語共有6個，分別是「負擔、優點、無名小卒、偉人、大幸、瞎話」。

女網友表示，其中有道題目是「孔子是我國歷史上的」，正確答案應該要填入「偉人」才對，但兒子卻寫了「負擔」2個字，讓原PO看了尷尬一笑說「孔子！我代我兒子向您道歉，童言無忌，他不是那個意思。」

貼文引起網友討論，「寫負擔是因為害他要唸很多書嗎？哈哈哈，太可愛了」、「不小心把實話給說出來了」、「誠實的小孩」、「沒錯啊！妳知道少了他（孔子），學生時期可以少背多少東西嗎？」對此，原PO也笑回說，原來孩子有先見之明。