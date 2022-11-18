約一周的時間前，才剛傳出新創公司GoTo要精簡至少一千人。沒想到這家印尼最大網路科技業者十八日就對外公布將裁掉1,300位，占員工總數12%。藉此，GoTo希望能持盈保泰撙節成本。

旗下營運項目包括網約車、電商甚至金融科技等，只要跟網路有關幾乎什麼都做的GoTo表示，透過科技、行銷以及外包等一些有效率的方式來執行，今年上半年已經省下八千億左右印尼盾，約0.51億美元。

GoTo指出，充滿挑戰的全球總經環境，正對全世界企業造成重大衝擊。像其它偏保守公司一樣，正在調整方向的GoTo希望能在前方未知的道路上，找出一條安全的路徑。現在要裁員，就是逼不得已的必要手段。

當GoTo於四月中旬風光上市時，籌資規模曾達十一億美元。但經過這半年通貨膨脹大增以及利率狂升的折磨下，不僅全球科技族群股價每況愈下，GoTo現在的價位也只是剛掛牌的六成左右。

不過，在GoTo正式宣布精簡人力後，十八日股價一度還大漲近6%。同樣地，在一周前傳出GoTo可能要裁員的消息時，股價甚至曾意外飆漲一成左右。8月時，GoTo的財報顯示，過去半年淨損超過兩倍，總數近十億美元。