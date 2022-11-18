據消息人士透露，德國化工集團默克(Merck KGaA)已經挑選了高盛集團，協助出售集團旗下價值10億美元顏料部門。此前在疫情期間，該部門出售屢次失敗。

據了解，默克旗下名為Surface Solutions公司的出售消息，已經引起奧地利競爭對手Heubach的興趣。

Surface Solutions的價值約10億歐元(約10.3億美元)，該公司生產的顏料，適用在塗料、塑膠和化妝品上能現出閃亮珠光或金屬光澤。

據消息人士指出，一旦市場情勢好轉，預計該交易將在明年啟動。

去年Heubach和SK資本進行合作，共同買下科萊恩(Clariant)的顏料業務，創造出全球的顏料技術領導地位。

如果該出售能順利進行，將支持默克的野心計畫，在縮減債務之後，得以在明年進行200億歐元的大規模收購計畫。該多元化集團的特殊材料技術正尋求在電子產品、實驗室設備、生物技術服務等領域擴張，以及在部分藥品領域發展。

根據該集團2021年的資料顯示，Surface Solutiions去年營收成長11%，為4.1億歐元，已從2020年的疫情泥沼中復甦。

據路透引述另一位消息人士的說法，默克並不急於發動此次出售，因為Surface Solutions尚未提高獲利率，因此它的售價大致相當於巴斯夫(BASF)在2019年將顏料業務出售給日本化工廠DIC時所創下的11.5億歐元企業價值。