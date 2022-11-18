神準(3558)今(18)日舉辦法人說明會，今年前三季繳出亮眼成績單，每股大賺15.08元，堪稱網通獲利王，展望2023年，總經理林伯彰表示，目前持正面看法，訂單能見度到明年第三季。

神準第三季營收45.9億元、季成長31.5%、年成長82.1%；單季稅後淨利為3.11億元、季成長59.2%、年成長156%；單季每股獲利6.33元；單季毛利率為17.7 %、季減少1.3個百分點、年減少0.04個百分點；營業利益率為7.75%、季增加0.82個百分點、年增加2.07個百分點。

神準累計前三季營收為109億元、年增加63%；稅後淨利為7.4億元、年增加152%；累計每股獲利為15.08元。平均毛利率19.3%、年增加0.78個百分點；平均營業利益率7.88%、年增加2.74個百分點。

神準財務長喻鳳筱，第三季毛利率季減少主要是因為產品組合，以及新產能的投入支出，加上庫存提列跌價損，但前三季毛利率仍相較去年提升至19.3%，則是受惠新台幣跌價的匯兌收益貢獻。

總經理林伯彰表示，2022年對神準來說是精彩且具有挑戰的一年，也交出不錯的成績單，對於2023年持正面看法，目前訂單能見度到明年第三季，但實際還是要看料況以及產能開出狀況。

在產品開發上，林伯彰表示，網路資料處理往雲端趨勢不變，後疫情時代混和辦公模式形成，也更顯企業網路、無邊界網路安全等重要性，和神準對雲技術的規劃一致，神準持續投入雲技術，目前已經有超過10萬個設備上線，神準AIoT(人工智慧物連網)多元化以及出貨穩定成長，神準也預計會在2023年推出無線入侵防禦系統。

林伯彰表示，供應鏈缺料舒緩，但目前存貨水準依然偏高，原物料部分，主IC價格持續上升，但DRAM以及被動元件價格則有下滑趨勢，神準積極透過替代料導入進行以及垂直整合因應。

產能規劃上，神準因應業務成長，神準華亞二廠將於2023年第一季量產，也規劃越南生產基地，計畫2023年第四季量產。