苗栗縣蓬萊國小邀請名師到校以在地食材製作特色料理。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣蓬萊國小邀請名師到校以在地食材製作特色料理。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣蓬萊國小邀請名師到校以在地食材製作特色料理。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣蓬萊國小邀請名師到校以在地食材製作特色料理。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣蓬萊國小邀請名師到校以在地食材製作特色料理。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣蓬萊國小邀請名師到校以在地食材製作特色料理。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣蓬萊國小是位南庄鄉蓬萊村的偏鄉國小，周邊的農地中栽有許多常見的農作產品仙草、刺蔥、高梁，校方為了要帶給學生們最道地的食農教育，並結合國際化的視野，特別邀請國內4名烹飪大師，到校親自以南庄在地產出的「仙剌高」製作符合蓬萊慢旅行的特色料理，讓同學體驗永續苗栗、智慧山林的在地魅力。

蓬萊國小推動在地課程多年，包括民族教育、在地國際化教育上，都安排許多體驗式課程，近日加入國際慢城─南庄鄉應具有的永續觀念，體現有品質的慢城步調，引導學生採集日常自然食材，增添生活質量。讓學生透過在地蔬食、減碳零加工的農產品，特別邀請跨域美感課程的4位大師，到蓬萊國小與師生面對面，以蓬萊村當地生產的仙蔥高，製作符合蓬萊慢旅行的特色料理，也運用植物染等美學課程布置餐桌，體驗永續苗栗、智慧山林的在地魅力。

4位來自不同縣市跨域美感大師分別為「戰鬥媽媽的餐桌與家書」作者，也是台東慢食節的評審王南綺、夢N國中小視覺藝術共備社群總召饒秀娟、新竹市科學園區實驗高級中學國小部視覺藝術雙語老師饒詠婷、無菜單料理餐廳「山裡見」主廚嫚嫚，4人因對偏鄉學生關愛和對自然的珍視，應邀來到蓬萊國小結合在地、活化教學，引導學生重新學習五感與生活價值。

蓬萊「仙蔥高」是以仙草、刺蔥、高梁等在地可取得的食材，當做特色料理的主角，再以植物觀察、槌染、餐桌佈置等為課程小主題，提供學校師生體查環境周遭的美。

蓬萊國小校長林恩惠表示，藉由跨域連結，讓教育更真實貼近學生的生活，讓師生透過五感，感受真實存在的美好！學校將持續推動在地體驗教育，將蓬萊山林多元的文化內容與藝術美感，整合成為具有地方特色的校訂課程，也是對國際慢城最美好滋味的詮釋。