交通部運研所長林繼國表示，今年較去年最大特點在於將高酬載無人機納入測試對象，提供無人機業者進行實地技術測試及驗證的機會，未來可提供中華郵政逐步複製於其他偏鄉做為緊急物資運送之應用。（陳麒全攝）

交通部運輸研究所18日於桃園市復興區舉辦「無人機物流運送深化應用」場域驗證暨啟動儀式，共有國內4家無人機業者參與驗證，交通部王國材部長親臨主持啟動儀式。（陳麒全攝）

交通部運輸研究所18日於桃園市復興區舉辦「無人機物流運送深化應用」場域驗證暨啟動儀式，共有國內4家無人機業者參與驗證，交通部王國材部長親臨主持啟動儀式。（陳麒全攝）

交通部王國材部長參觀廠商展示區，聽取無人機業者就目前科技應用說明。（陳麒全攝）

交通部王國材部長參觀廠商展示區，聽取無人機業者就目前科技應用說明。（陳麒全攝）

交通部王國材部長參觀廠商展示區，聽取無人機業者就目前科技應用說明。（陳麒全攝）

交通部王國材部長參觀廠商展示區，聽取無人機業者就目前科技應用說明。（陳麒全攝）

交通部王國材部長參觀廠商展示區，聽取無人機業者就目前科技應用說明。（陳麒全攝）

交通部運輸研究所18日於桃園市復興區舉辦「無人機物流運送深化應用」場域驗證暨啟動儀式，共有國內4家無人機業者參與驗證，交通部王國材部長親臨主持啟動儀式。（陳麒全攝）

交通部長王國材表示，透過交通部運研所的整合計畫，讓無人機應用面與國內產業結合，形成正向循環，讓國內業者提昇研發科技，進軍國際市場。（陳麒全攝）

交通部運輸研究所18日於桃園市復興區舉辦「無人機物流運送深化應用」場域驗證暨啟動儀式，共有國內4家無人機業者參與驗證，交通部王國材部長親臨主持啟動儀式，他表示，透過交通部運研所的整合計畫，讓無人機應用面與國內產業結合，形成正向循環，讓國內業者提昇研發科技，進軍國際市場。

交通部為加速國內無人機在交通運輸的創新應用以及相關產業的發展，責成運研所在交通科技產業會報下成立無人機科技產業小組，已將推動無人機物流運送服務列為首要工作，並由運研所、民航局與中華郵政合作推動「無人機整合示範計畫」，輔導無人機業者申請相關物流作業程序，並進行實地之技術測試及驗證。

去年以中華郵政東港至小琉球的離島物流運送為無人機整合示範計畫主題；今年為強化交通服務對於氣候變遷之調適能力，以道路橋梁中斷無人機維持郵務運送為主題，選擇桃園市復興區為驗證場域，藉由場域實測提升無人機物流運送能力，加速臺灣無人機物流應用服務實證落地，並協助中華郵政導入無人機運送業務，提供更安全可靠的郵政服務。

今年度以偏鄉道路橋梁中斷，應用無人機維持郵務運送為主題，選定桃園市復興區介壽國中至拉拉山風景區為測試航路，總飛行距離達44公里、飛行時間約60分鐘。這次的測試場域具飛行距離長，山區地形蜿蜒且訊號易受干擾的特性，對於無人機的飛行性能要求，皆較以往測試計畫更具挑戰性，然仍吸引國內21家業者報名參與，13家業者通過初審，最後有4家業者進入驗證，其中最大型無人機起飛重量近達100公斤，可載重約15公斤的包裹。

交通部長王國材表示，這次舉行的「無人機物流運送深化應用」場域驗證主要是針對無人機由半自動化飛行，提升為全自動化飛行，同時須具有長距離飛行及高海拔爬升的能力，此外，有別於前期計畫限制參賽無人機最大起飛重量為25公斤以下，本期計畫開放25公斤以上高酬載無人機參賽。

王國材指出，透過交通部運研所的整合計畫，讓無人機應用面與國內產業結合，形成正向循環，讓國內業者提昇研發科技，進軍國際市場。

交通部運研所長林繼國表示，今年較去年最大特點在於將高酬載無人機納入測試對象，提供無人機業者進行實地技術測試及驗證的機會，未來可提供中華郵政逐步複製於其他偏鄉做為緊急物資運送之應用。此外，未來運研所將持續投入資源，促進產學研各界致力發展無人機相關科技應用，期盼藉由交通部所辦理的實地示範驗證，加速讓無人機物流運送服務能在臺灣落地。