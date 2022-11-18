弘光科大學權週舉辦校園議題公投，學生排隊領選票 。（陳淑娥攝）

弘光科大學權週舉辦校園議題公投，學生投出選票。（陳淑娥攝）

九合一大選投票及首次修憲複決公投將於下周六登場，弘光科大學生會這周連續5天舉辦學權周，讓首投族了解如何投票，特別模擬公投票過程，不只印公投公報，也印製選票、設置投票箱，把校園議題當公投題目，舉辦辯論會，教首投族投票時要準備證件、印章，及投票時的注意事項，避免變成廢票。

學生會會長陳奕潔表示，下周六是九合一選舉跟公投，很多大學生剛滿18歲，符合公投年紀，有的人則是滿20歲，從來沒有選舉投票過，特別在學權周舉辦校園公投，讓大家參與學生自治和校園民主。

從10月中開始先做「學權調查局」校園訪問，蒐集大家的意見，設計出「校園勞作教育走向」、「校園中是否增設吸菸區」、「服務學習是否認證社團時數」三個學生關心的議題。

活動總召林杰儒指出，校園公投三個題目印在公投公報上，每一案皆有印理由書、意見書，選票也分別用綠色、粉紅色、藍色區別，更特別標示出投票流程與注意事項，也提醒將公投票撕破致不完整、同時圈選同意及不同意、簽名或蓋章加任何文字或符號、不用選舉委員會製備的圈選工具等，會成為無效票，與下周即將舉辦的公投規定一樣。

公投投票前，為了讓學生了解校園自治，邀請曾經參加學生自治會、對學權有見解的網紅科七演講，讓大家聽不同面向的想法。投票前一天，更舉辦學權最前線的辯論活動，讓正反方的同學互動辯論，發出「屬於我自己立場」的聲音，進一步使同學聽到多方的想法，對校園公投議題有更多深入了解，投出自己神聖的一票。

弘光學權周校園公投從16日到18日三天，每天上午10點到5點開放讓學生投票。投票第一天便吸引不少學生前來投票，現場設有領票區、兩個投票箱，不少沒有投過票的學生特地來體驗校園民主，同時感受下周即將選舉的投票氛圍。林杰儒說，除了關注校園議題，也邀請大家關注世界人權議題，在同學投票後，會發給印有人權問題的棉花糖，並鼓勵大家參與校園公投。

學生蘇之羽說，之前有投過票，但是發現當時投票時動線很混亂，她的首投經驗感受很不好，透過學校活動，讓更多不曾投票過的同學知道投票流程及重要性。學生林亦柔說，她沒有投票過，覺得很新奇，「校園的公投很有民主意義，可以讓學校知道學生的看法和立場。」下週的九合一選舉，會去投下首投族的神聖一票。