《國際經濟》英國10月零售銷售月增0.6% 僅部分復甦 16:012022/11/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國零售銷售在九月歷經伊莉莎白女王葬禮期間，商店關閉的影響。而在十月僅出現部分的反彈，且由於較高的通膨影響到消費力，零售銷售仍低於疫情前的水準。 英國十月零售銷售為月增0.6%，年減1.5%。 而根據經濟學家的預測，零售銷售應為月增0.3%；在九月當時，英國為紀念女王葬禮而舉行的一次性公共假期，當時許多商店包括零售商和消費者都去瞻仰女王。 英國國家統計局(ONS)指出，十月零售額的水準仍較疫情時期低上0.6%。 #零售銷售 #月增0 #6% #英國 #葬禮 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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