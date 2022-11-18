英國零售銷售在九月歷經伊莉莎白女王葬禮期間，商店關閉的影響。而在十月僅出現部分的反彈，且由於較高的通膨影響到消費力，零售銷售仍低於疫情前的水準。

英國十月零售銷售為月增0.6%，年減1.5%。

而根據經濟學家的預測，零售銷售應為月增0.3%；在九月當時，英國為紀念女王葬禮而舉行的一次性公共假期，當時許多商店包括零售商和消費者都去瞻仰女王。

英國國家統計局(ONS)指出，十月零售額的水準仍較疫情時期低上0.6%。