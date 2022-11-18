儘管終端需求不明朗，不過近期已看到急單，璟德(3152)創辦人簡朝和表示，目前客戶庫存漸趨穩定，7月及8月是今年的低點，努力讓第4季比第3季成長，毛利率也會比第3季好，雖然整體大環境不是很正向，2023年朝成長方向努力。

璟德今天下午參加櫃檯買賣中心業績發表會，璟德為國內首家專注高頻整合元件與模組廠，公司以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

通膨升息及大陸疫情封控衝擊終端市場消費，尤其是智慧型手機市場冷颼颼，讓璟德今年營運受到嚴重衝擊，今年第3季稅後盈餘為6600萬元，季減25.1%，年減76.8%，累計前3季稅後盈餘為2.34億元，年減74.5%，每股盈餘為3.39元；累計前10月合併營收為12.28億元，年減51.46%。

簡朝和表示，今年我們幾乎每一季都在打庫存，影響毛利率5個百分點到6個百分點以上，雖然目前整個狀況還不清楚，但客戶庫存已漸趨穩定，第4季手機、WiFi 6/WiFi 7有急單進來，預期7月及8月是今年的谷底，我們努力第4季營收達成季增10%目標，毛利率也會比上季好，往正向發展。

終端市況不佳，璟德持續新產品開發腳步，包括：基礎建設中的5G毫米波基站、WiFi 6/WiFi 7、5G模組元件、車載及高功率元件等，其中車用相關元件導入數目愈來愈多，往正向發展中。

簡朝和表示，目前WiFi、AP路由器、5G基站及汽車相關元件還不錯，長短料趨於正常，但終端需求持續往下修，2023年第1季市況還是混沌，尤其是1月逢過年，只有兩個多星期工作時間，市況比較低落，預估第2季後需求才會回溫。

展望2023年，簡朝和表示，整體大環境不是很正向，但2023年往成長方向努力中，只要總體經濟能夠回溫，我們營運可以很快往上走。