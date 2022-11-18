許多人早上起床後第一件事就是量體重，但專家提醒，相較於體重、身體質量指數（BMI），腰圍管理更為重要，大肚、腰圍過粗者，血壓、血糖及壞膽固醇顯著增加，且更容易罹患糖尿病、心血管疾病，為了健康，民眾應該常至少每周量測自己的腰圍大小。

●國人易疏忽管理 即使BMI正常仍腰圍過粗

40多歲的楊先生體重近80公斤，腰圍36吋，想減重卻沒有動力，因為與幾位胖同事相比，他還算苗條，自覺腰圍沒多粗，直到一名體胖的同事罹患糖尿病，必須施打胰島素，才驚覺必須減重、讓腰圍變小。

腰圍過粗嚴重危急國人健康，依照國健署標準，19歲以上男性腰圍大於等於90公分、35吋，女性大於等於80公分、31吋就是腰圍過粗，就屬於代謝症候群高危險群。

2017至2020年國民營養健康調查顯示，在19歲以上民眾中，逾5成腰圍過大，此外，身體質量指數（BMI）屬於正常，仍有近2成腰圍超過標準，代表部分民眾控制體重，但忽略腰圍管理。

●與內臟脂肪息息相關 籲定期紀錄測量

國健署慢性疾病防治組長吳建遠強調，即使BMI身體質量指數是正常，甚至較低，但仍然都有2成腰圍超過標準。腰圍過粗就代表內臟脂肪過多，成為代謝症候群的高危險群，容易罹患心血管和糖尿病。

如何研判內臟脂肪過多？國健署署長吳昭軍說，最簡易的方法就是量腰圍，成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分，就需小心內臟脂肪過多，建議定期量測及記錄腰圍。

事實上，腰圍是否變粗，很容易從外觀察覺，此外，穿褲子、繫上腰帶，也會知道腰圍變化，但以皮量尺測量腰圍長度，相對客觀，如果腰圍過大，就表示腹部肥胖、內臟脂肪過多。

●使用正確測量方法 1周至少量1次

吳昭軍提供正確測量腰圍的方法，早晨空腹時，除去腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂。將皮尺繞過腰部，調整高度使其能通過腹部中線 (骨盆上緣至肋骨下緣的中線)。

測量時，皮尺與地面保持平行，並緊貼、不擠壓皮膚。此時，維持正常呼吸，在吐氣結束時，量取腰圍數值。吳昭軍建議，每週至少量測1次，如果超過標準，應透過規律運動，以及少油、少鹽、少糖及高纖等飲食原則，控制腰圍。

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