時髦的線上學習平台「哇哉上課」攜手時尚觀點自媒體人「凱特王」推出《凱特王的獨立女性養成術》，從經濟、人格、精神3大面向來完成獨立；深入探討5種女性議題層面，並融合課程所學概念，進行10個執行計畫，從理論與實際操作面上，全面性講述獨立女性如何養成，課程更提供凱特王人氣書籍套組，讓女性更了解自己，成為一名獨立自主的女性。

近年來，許多電視、電影開始流行「大女主」的題材，扭轉女性在影視作品中柔弱、被動的刻板印象，轉而變成勇敢、堅毅又智慧的主角。世界各地也越來越多女性政要、女企業家、女運動員嶄露頭角，女性力量揭竿而起，成為獨立女性不再是口號。仲誼公關、 Wazaiii暨哇哉上課創辦人岳啟儒表示：「從此次課前問卷中也發現，高達82％的讀者對於獨立女性的議題是相當關注的，但真正的意涵以及該如何實踐，卻是許多女性所迷惘的。

《凱特王的獨立女性養成術》課程，以循序漸進的方式，從紮實的理論基礎開始，用3大面向來探討「何謂獨立？」，在經濟層面上，透過工作讓自己能夠自給自足財富自由、人格層面上不依賴他人做決定，為自己的行為負責、以及在精神層面上，培養自信與面對挫折的能力，教導女性獨立能快樂與自在，不被外界的框架所設限。

接著歸納並深入探討5種女性議題層面，包含：（1）女性獨立的定義與起源；（2）僵化的女性位置：包含在職場、戀愛、與婚嫁當中；（3）女性所面對的爭議與迷思：包含男性凝視、母職的迷思、如何看待婚姻與情慾、外貌焦慮與穿衣自由、戀愛AA制…等；（4）鼓勵女性擁抱陰性特質、培養女性議題閱讀；（5）了解性騷擾、職場性別歧視與家庭暴力，應該如何防範與應對。最後她分享10個成為獨立女性的執行計畫，讓大家開始在生活中逐漸實踐。 課程詳情可洽品牌官網。