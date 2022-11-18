雲林北港朝天宮悲心廣行，將展開7天6夜雲林祈福遶境。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟在後疫情時代，規畫於12月3至9日舉行「悲心廣行，水陸普度大齋勝會」，除以普度為全球祈福外，也將進行建廟300餘年來首次的雲林20鄉鎮市7天6夜遶境，18日舉辦行前記者會，並宣布提供弱勢民眾免費參加法會的服務。

北港朝天宮今年將舉辦第3屆「悲心廣行，水陸普度大齋勝會」，18日在廟埕舉辦行前記者會，由朝天宮董事長蔡咏鍀、會常法師、雲林縣長張麗善、輪椅天使任文倩等人共同主持，雲林縣20鄉鎮市公所、各宮廟人員到場與會。

蔡咏鍀表示，朝天宮前年首度舉辦「悲心廣行，水陸普度法會」，去年經北港媽祖指示，進行為期17天的「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，今年媽祖指示在雲林20鄉鎮市遶境祈福，不僅為雲林祈福，也要為台灣、全世界祈福，希望疫情早日消退。

張麗善說，她很感動朝天宮連續3年舉辦悲心廣行水陸大法會，之前媽祖環台祈福，今年在雲林遶境守護地方鄉親，這2年大家面對疫情，沒有人能夠閃躲，所以媽祖透過法會，保佑民眾平安健康，同時持續弘揚孝道、淨化社會，讓每個人能有更好的生活。

會常法師指出，雲林不僅是農業大縣，更是宗教大縣，去年環島祈福之旅，把祝福帶到全台各地，今年從朝天宮出發，以慈悲的心，把祝福帶到雲林各鄉鎮市，要讓雲林成為溫馨的大縣，發揚媽祖濟世博愛的精神，讓全世界看見雲林的好。

另外，朝天宮18日也與企業、北港鎮公所共同舉辦物資濟貧活動，發放米漢堡給上千名弱勢民眾，蔡咏鍀提到，疫情影響大家生活，加上物價上漲，讓不少弱勢家庭備感壓力，希望藉此拋磚引玉，吸引更多善心人士共襄盛舉。