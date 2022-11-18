兩性相處有不少眉角，有些人不得其門而入，但也有人如魚得水，《搜狐網》運勢專欄點名3大星座女既會撒嬌又善解人意，讓不少男人深陷在溫柔鄉中無可自拔，縱使有天大的脾氣，一旦遇上她們就沒轍。

▍天蠍座

天蠍座雖然外表看似高冷，但其實她們對於男人很有一套，不僅會撒嬌、善解人意，也懂得如何調教對方，男人遇到她們都被治得服服貼貼的。不過天蠍女的疑心病比較重，越是起疑就越沒有安全感，所以若想跟她們和睦相處，切記不要踩到這個大地雷。

▍巨蠍座

巨蟹女只要喜歡上一個人，對方多半逃不出她們的手掌心，因為巨蟹女特別會誇讚人，加上溫柔又善解人意，讓不少男人拜倒在她們的溫柔鄉中。只不過巨蟹女較為情緒化，加上欠缺安全感，個性陰晴不定，如果愛情和麵包兩項條件都滿足了，巨蟹女是不錯的交往對象，不僅對另一半百依百順又懂得撒嬌，還能將對方撩得心神蕩漾。

▍雙魚座

成熟的雙魚女不僅個性溫柔，也相當善解人意，加上擅長撒嬌，就算是脾氣再差的大男人，也會轉瞬間化為繞指柔。不過要特別注意的是，雙魚女對於愛情有許多不切實際的幻想，甚至會強加在心儀的對象身上，容易不小心越線，成了無理取鬧的頭痛人物。