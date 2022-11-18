任天堂經典遊戲《寶可夢》深受玩家歡迎，今（18日）正式發售的新作「朱／紫」是寶可夢系列首個開放世界RPG作品，更讓全球玩家期待，有一名日本員工就請了4天假，理由是要「不眠不休玩寶可夢」，殊不知老闆竟然准了，也不諱言說自己也有安排休假玩寶可夢。

《寶可夢 朱／紫》今日開始發售，玩家能騎乘傳說寶可夢在地圖游水或攀岩等活動，此次推出兩種版本，差別在於所屬學院和服裝顏色，以及隨行的兩隻傳說寶可夢「故勒頓」和「密勒頓」。

此外，本作不同在於能夠選擇一隻寶可夢在身後隨行，並指示它與野生寶可夢進行「自主戰鬥」，而有別過去的一點是，路上遭遇路人訓練家也不再看對眼就戰鬥，而是玩家主動搭話才會開戰。

新作發表讓許多玩家迫不及待想大玩好幾天，日本藝人兼遊戲製作人松丸亮吾在推特（Twitter）貼出一張照片，他日前收到員工休假申請，計畫從寶可夢發售首日11月18日，連續休4天假到21日。

這名員工的請假原因是，「為尋找屬於自己的寶物，想在寶可夢朱紫發售時，前往帕底亞地區（寶可夢世界中的一個地區，遊戲中的舞台）旅行4天」，還備註「我很在意新葉喵進化的樣子，會不眠不休的玩」。

而松丸亮吾也十分體貼，直接批准這張假單，表示這張假單他接受了，更透露他也有為了寶可夢新作，替自己安排幾天休假想大玩特玩。