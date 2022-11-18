上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周還是持續下挫情況，指數來到1306.84點，下跌136.45點，跌幅擴大至9.45％，連續第22周下跌。其中，歐洲線跌勢最大，重摔20％，另外，美東線跌破4000美元，地中海線亦跌破2000美元。

各航線最新的運價方面，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到1559美元，下跌73美元，跌幅4.47％；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)本周為3877美元，下跌346美元，跌幅8.19％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為1172美元，較上周下跌306美元，跌幅20.7％；遠東-地中海線每TEU(20呎櫃)運價1967美元，下跌94美元，跌幅4.56％。

近洋線方面，運價相對穩定，其中，遠東-日本關西每TEU(20呎櫃)上漲9美元，為331美元；遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)下跌10美元，為308美元；遠東-東南亞每TEU(20呎櫃)下跌19美元，為327美元；遠東-韓國每TEU(20呎櫃)下跌2美元，為254美元。