升息對壽險貢獻良好。台灣人壽策略長葉栢宏18日在中信金法說會上表示，升息讓台壽今年利息收入增加27億元，明年全年還可再比今年增加70億元，等於今明兩年可增加近百億元的利息收益，且升息也可讓台壽在接軌IFRS17時的負債大降減少。

今年台壽因為子公司中信產險的防疫險保單理賠拖累，前10月已提列143億元賠款及相關準備，一次調整補認在第三季財報，因此台壽前九月稅後獲利由自結的100.2億元降為51.57億元，中信金控總經理陳佳文表示，若扣除中信產險的一次性損失，台壽今年獲利應可在150～200億元之間。

展望2023年，陳佳文表示，防疫險理賠應已到尾聲，明年台壽就不會有防疫險損失的負面因素，算是一項利多，另一個是明年股債表現應可比今年看好，但也有一負面因素，就是台美利差擴大，明年台壽國外避險成本可能增加，整體來看，獲利應可持平。

葉栢宏表示，中信產前十個月在防疫險認損143億元，已有理賠申請124億元，約29萬件，有些是確診理賠，有些是隔離理賠，若看確診部分，確診率約38％，中信產今年確定會第三度增資，時間落在11月，目前增資金額仍在確認中。

至於台壽在10月進行金融資產重分類後，淨值比由9月底的3.1％拉到5％以上，稅後影響數337億元，目前淨值比也還在4.5％以上，今年不需要中信金現金增資挹注台壽。

台壽被核准的國外投資上限是43％，目前仍有1.75％的額度未用，即約近新台幣350億元，加上國際板債券則還有可運用資金8.3％的額度，葉栢宏表示，升息下增加海外投資可提高利息收益，但台美利差擴大下，也會增加避險成本，明年會謹慎權衡如何使用國外投資額度。

至於股票投資方面，因市價波動等因素，台壽持股占比由6月底的10％，到9月降到9.6％，葉栢宏分析，目前全球仍面臨高通膨問題，雖說速度放緩，但企業融資成本上升，投資也會放緩，所以目前台壽投資股票採謹慎態度，會「分批緩步加碼」，如趨勢類股、景氣關聯股、消費類、穩健殖利率股、及各類質優類股的龍頭及業績穩健成長的個股。