2022年股債市場罕見同步下跌，加上意外的防疫險理賠黑洞，投資人最擔心明年金控股利發放。中信金控總座陳佳文18日在2022年第三季法說會中表示，儘管截至2022年9月底台壽未實現損失達900億元，但考量中信金有未分配盈餘1000億元加上資本公積，仍有「發放股利能力」，至於發多少金額年底時會與主管機關溝通，2023年還是會維持穩定股利發放。

陳佳文指出，2022年股債雙跌，台壽的OCI帳卡出現很多評價損失，截至九月底達8、900億元，雖有一部份可放到AC部位，但這部位無法發放股利，的確影響股利發放，但中信銀行還是有獲利，且目前未分配盈餘達1,000多億，資本公積也可以發放股利，「發放股利能力有」，至於發多少要與主管機關溝通，希望2023年還是維持穩定股利發放。

陳佳文補充，原本公告台壽前9月累計稅後盈餘為100.2億元，但與會計師討論後決定，將產險損失一次性反應在第三季季末，即第三季台壽獲利調整為51.57億元、年衰退77.2％，十月份防疫險損失所增提了100億元，累計損失達143億元。

展望2023年，在壽險部分，陳佳文指出，今年最大虧損來自防疫保單理賠，怎麼想沒想到會虧143億元，已提損達確診率46％，應該已接近尾聲，十月開始0＋7隔離與住院理賠沒了，未來防疫降級的話，143億元提存應夠，即使不夠也是零星數字，「2023年台壽最大利多即防疫險風暴已過去」。

陳佳文認為，明年最大成長動能來自銀行，由於中信銀的外幣活存是全台最大的，利差擴大還是靠外幣活存，營運周轉金不會隨利率上升調升成本，可以擴大利差，他分析，2022年第三季已有8、90億稅前純益，今年第二季就已破100億、第三季140億，利差帶來獲利大，存放基盤擴大，中信銀今年台外幣存放款都有10％成長，明年會穩定成長。

陳佳文認為，2023年看好大中華地區、東南亞、日本地區，日本沒有升息議題且解封後經濟會好轉，東京之星放款餘額近年下降，明年有機會反彈；東南亞外資投資上升快，經濟成長率超越中國，2022年東南亞存放款成長良好。

至於中國2022年清零政策沒解封，經濟衝擊大，且人民幣利率不升反降，所以表現不佳，但陳佳文認為，大陸經濟2023年會比2022年好，中信上海分行前九月稅前純益也有20億左右創歷史新高，步步為營還是有機會。「2023年銀行獲利預估有機會創新高、壽險則持平。」