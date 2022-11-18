美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，禁止任何使用美國設備製造的先進製程晶片出口至中國，卻也傷及美國企業。美國半導體設備商應用材料警告，拜登政府祭出的晶片禁令，可能會導致該公司2023財年（10月31日開始）營收減少25億美元（約790億新台幣）。

應用材料公告第四季（8-10月）銷售數字亮眼，營收年增10%至68億美元（約2150億新台幣），而台灣是最大的貢獻者，占總額的31%達到21億美元（約660億新台幣），與去年同期相比大幅成長66.8%。

報導提到，過去中國是應用材料公司最大的市場，但受晶片禁令限制影響，第四季中國市場銷售額年減35%至13億美元（約410億新台幣）。應用材料並預計，2023財年的收入將產生高達25億美元的損失，但正在努力減輕影響。

全球前5大半導體設備商包括應用材料、艾司摩爾、科林研發、東京電子以及科磊。除了應用材料外，科林研發在損失中國大客戶情況下，預期明年公司收入恐減少20億美元至25億美元，科磊（KLA）也警告，受晶片禁令限制，預計2023年將產生6億至9億美元的損失。日本東京電子則是4年來首度下修財測預估，合併營收目標2.35兆日圓調降至2.1兆日圓，營業利潤目標也減少9％至5460億日元。

至於荷商艾司摩爾受到美國晶片禁令的影響則較小，主因在於，歐洲設備供應商及晶片業者出口至中國的產品大多是成熟製程晶片。