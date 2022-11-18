高雄醫學大學附設中和紀念醫院日前透過改裝視訊工作車，協助美國JCI（Joint Commission International）評鑑，成為國內首家通過JCI最新第七版及全視訊認證的醫學中心。（高醫提供／袁庭堯高雄傳真）

美國JCI（Joint Commission International）為全球評估醫院品質權威認證機構，高雄醫學大學附設中和紀念醫院日前通過該機構第3次評鑑，成為國內首家通過JCI最新第七版及全視訊認證的醫學中心。面對「全視訊」的評鑑，高醫特地改裝視訊工作車，以資訊系統應變力通過考驗。

美國JCI評鑑組織是世界衛生組織（WHO）認可的全球評估醫院品質權威認證機構，重視以病人為中心的照護、團隊溝通整合、作業一致性與安全管理流程及設施，院方藉由不斷自我檢視與持續改善來提升醫療品質，保障病人就醫權及員工安全。

7至12日為期6天的評鑑行程裡，高醫面對嶄新的第7版條文及「全視訊」評鑑方式，醫院資訊系統須符合各項條文在臨床醫療、護理照護及行政管理等需求。為了因應視訊評鑑，院方事前針對網路環境評估、改裝視訊工作車、單位訪談人及視訊操作人員的模擬訓練等下足功夫，讓評鑑委員如同親臨現場。

來自五個不同國家的評審委員，首次全程透過視訊鏡頭走遍高醫院區，稽核各部門也隨機訪視，提供改善的提示與建議，最後肯定高醫團隊在追求病人照顧與醫療品質上的努力。

高醫院長鍾飲文表示，過去兩年多來疫情影響，醫療單位不僅要配合滾動式政策指示，更要因應變化，保障民眾及第一線醫護人員的健康。同時，還要維護與國際醫療品質同步精進及確保病人安全的就醫環境。6年前高醫首次挑戰JCI認證，逐年在醫療品質上精進，才能克服疫情的影響，通過第3次JCI國際醫院評鑑。

高醫醫務祕書林宗憲表示，評鑑可協助醫療執業場域優化、相關醫務作業流程簡化或智慧化，進而降低醫療風險與改善醫療照護品質。