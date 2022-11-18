民進黨苗栗縣長參選人徐定禎與大學生座談，不滿遭質疑高端疫苗、前新竹市長林智堅論文抄襲等案，反嗆「一直汙名化我們的政府是怎樣，那你到中國去住住看啊！」國民黨發言人黃子哲今酸，然後衛福部前部長陳時中就真去過中國大陸。

黃子哲表示，陳時中2016年底以台北醫學大學董事身分，到中國大陸寧波和寧波李惠利醫院進行投資合作，還跟共產黨衛生官員交流對話，不亦樂乎，其實當時對岸的共軍機艦就開始頻頻擾台，11月25日甚至發生共機首次繞台的演訓。

黃子哲質疑，依照民進黨抗中保台標準，陳時中當時是扁政府前高層官員，還跑去對岸，是去舔共賣台？還是去下跪磕頭？陳陣營近日扣對手蔣萬安在美任律師時處理過中資企業案子紅帽，更是厚顏無恥、自我打臉。

黃子哲批評，徐定禎嗆學生的鴨霸態度愚蠢又反民主，對照陳時中過往去大陸交流，諷刺又現世報，選舉就像個照妖鏡，陳時中沒有「抗中保台」的DNA，反倒有「綠能你不能」雙標抹紅的SOP。