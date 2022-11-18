苗栗縣三義鄉卓也小屋成為縣內第449處無菸環境。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌替卓也小屋無菸環境告牌揭牌。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌替卓也小屋無菸環境告牌揭牌。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府為提昇觀光環境品質，打造無菸休閒旅遊環境，18日由苗栗縣長徐耀昌為縣內第449處無菸環境的三義鄉卓也小屋「無菸卓也」揭牌，期待藉此拋磚引玉，吸引更多熱門景點、店家響應加入無菸環境，讓旅遊熱點降低二手菸危害，提供各地遊客享受更好的旅遊體驗。

苗栗縣政府衛生局推動無菸環境，今年再添1處無菸環境，衛生局指出，位於慢城三義的卓也小屋，是苗栗縣熱門景點，園區內結合蔬食餐廳，農莊民宿及天然染色工坊，除了欣賞美麗風景之外，許多遊客更是為了體驗傳統藍染工藝的神奇慕名而來。

除了藍染、栽植染料植物之外，學農的店主夫婦也善用各種植栽來美化園區，讓四季各有不同風情，如4、5月份在園區可以日賞油桐、夜賞螢，吸引許多入園賞花人潮，因此為避免遊客在旅遊時遭受菸害，在卓也小屋董事長卓銘榜夫妻響應下，成為縣內第449處的無菸環境。

卓也小屋為響應無菸環境，特別利用藍染技術製作園區全面禁止吸菸告示牌，設置於園區入口處格外吸睛。苗栗縣長徐耀昌18日為「無菸卓也」禁菸告示揭牌，宣布卓也小屋成為全面禁菸場所。

苗栗縣長徐耀昌分享自身戒菸經驗，他已戒菸10年，當時正逢菸害防治條例修正施行時，考量有久咳未癒的困擾，加上抽菸會有「口氣」不佳問題，二手、三手菸對親友健康也有危害，因此下定決心戒菸，鼓勵鄉親也加入戒菸行列，以維護自身與家人健康。

縣長徐耀昌並提到，苗栗三義有許多名勝景點，卓也小屋更有好山好水的自然生態優勢，加上在卓也的努力之下，發展藍染還有住宿、美食等旅遊體驗，吸引各地遊客遊玩，如今正式成為全面無菸場所，遊客到此玩耍可以享受到新鮮空氣，鳥語花香，免於菸臭味。

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