小桃子11月8日去保母家後被診斷出顱內出血，開完刀後至今昏迷。（家長提供／張亦惠台中傳真）

小桃子11月初在家仍開心玩耍，沒有異樣。（家長提供／張亦惠台中傳真）

台中市1名1歲女嬰小桃子（化名）本月8日上午被送到保母家照顧，沒想到當天下午父母接獲保母通報，指孩子嗜睡、怪怪的，已自行開車送往醫院，沒想到小桃子卻被判定顱內出血需馬上開刀，至今還未醒來，醫生也說若醒來恐成植物人。小桃子媽媽今天由立委張廖萬堅及議員林祈烽陪同開記者會，她哽咽質疑孩子在保母家到底發生什麼事？要求社會局暫停該位保母托育並積極調查。

小桃子媽媽說，11月8日上午7點將孩子送到保母家，下午保母致電說孩子怪怪的並自行開車將孩子送醫，原以為只是感冒，沒想到卻接到醫院電話說孩子瞳孔無法對焦要做電腦斷層，她趕往醫院時，小桃子右眼只有半開，叫也沒反應，左部頸椎還有擦傷、瘀青。

保母自稱把孩子放到軟墊上玩，到旁邊整理東西並離開3分鐘上廁所，回來就發現孩子不對勁。小桃子媽媽說，孩子在家裡都很正常，警察調查時已經提供自家客廳及房間的監視器，為什麼去保母家就突然變這樣？醫生也診斷顱內出血不是疾病所造成，懷疑有外力，但至今保母仍表示「沒有發生什麼事」。

小桃子媽媽說，該保母收托3名孩子，發生這麼嚴重的事且保母是嫌疑人，但卻仍持續帶其他孩子，要求社會局在司法調查結果出來前，應先暫停這位保母托育其他嬰兒，待判決出來再決定停止或繼續。

小桃子媽媽致電該保母，該保母表示，當天作息都跟平常一樣，小桃子沒有摔倒、受傷，絕對不會做傷害孩子事情，也不知道為什麼小桃子會這樣，自己絕對可以配合偵查，事發至今吃不好睡不好，也知道爸媽有多難過，但她敢發誓沒有做傷害小桃子的事。

社會局表示，全案由檢察官指揮偵辦中，社會局也啟動行政調查，訪視女童父母和保母，掌握女童受照顧情形。因女童確切出血時間仍需專業鑑定，醫院初評報告出爐後，將再轉醫療評估團隊複判，報告會一併送交檢調。目前嫌疑人包含女童相關照顧者，待醫療鑑定和司法調查釐清，如相關人員涉嫌不當對待兒童，社會局將依兒少權法究辦，確保兒童權益。

社會局指出，該保母年資2年，另外照顧2名幼童，由於案件尚在調查中，無法禁止保母收托，但案發後，居托中心要求保母暫緩新收托案，並停托一周。目前，其中1名幼童仍有送托需求，居托中心持續與家長溝通，積極協助媒合新的保母；另考量安全，保母家已加裝監視器，居托中心會密集電訪和不定期家訪，確保照顧情況。