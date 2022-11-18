結婚是人生中難能可貴的大事，許多人都希望親朋好友能到場祝福，不過日前一名準新娘表示，他和未婚夫決定宴客後，在臉書發布意願調查表，不料竟沒有半個人有參加的意願，讓她覺得好心酸，直說「很多朋友的婚禮我都有參加」，貼文一出，引發熱議。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，男友提親後雙方決定要宴客，於是便在臉書上發布「意願調查表」，距離婚期還有半年左右的時間，朋友們紛紛祝福，不過卻讓原PO的心情非常複雜。

原PO表示，她曾參加許多朋友的婚禮，沒想到如今換自己要當新娘子，「那些朋友只有按讚、說恭喜」，卻沒有填寫表格表達參加的意願，也讓原PO懷疑是不是自己的人緣不好，不曉得是否該逐一詢問，深怕會引發更尷尬的場面，「還是因為距離婚禮有段時間，他們要想想要不要參加嗎？」

貼文曝光後，引來許多網友回應，「親自邀請比較有心意吧」、「真的要主動邀請意願比較大，但還是要有些心理建設，不是所有人都覺得『你來我的，我就得去你的』」、「個人覺得半年太早發了，根本不知道半年後工作安排，很難填單」、「群發問卷的時候，我都會擔心對方有沒有把我當朋友，去會不會不好意思，但如果單獨傳給我，我就會知道你把我當朋友」。