日前無黨籍台中市議員候選人宋柏誼及妻子的臉書帳號遭人惡意冒名創立假粉專及假帳號，於各大社群散布妨害名譽的貼文及不雅照，更利用假粉專在其他候選人臉書留言散布不實言論；宋柏誼18日發聲明表示，已決定報案提告，遏止選舉歪風。

宋柏誼說，他的妻小生活單純，妻子擔任賢內助，上下班帶小孩，因為妻子的能幹、把家庭顧好，他才能安心出來拚選戰，昨晚已決定報案提告，盼遏止選舉歪風；他表示，遭到網軍及特定網媒冒名，成立假粉專、假帳號，散佈不雅貼文、照片及小孩照片，甚至加註不雅言語，實在無法認同。

宋柏誼說，在選舉倒數時刻，他不會被擊倒，但小孩的照片未經馬賽克處理就曝光，令他相當自責跟心疼，他以爸爸的身分懇託，請大家保護他的家人；為了捍衛、保護妻小，他決定站出來提告，也會在最後幾天持續拜票，完成選民的託付。

宋柏誼競選辦公室的律師楊杰霖表示，冒名粉專不當使用已涉嫌侵害肖像權、人格權、妨害名譽、違反個人資料保護法，公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選等罪，也呼籲警方盡快將人查出繩之以法。