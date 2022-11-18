在汽車類股以及半導體族群拉抬下，日經18日早盤走高，但午盤後繼無力下，收27,899.77點，跌30.8點或0.11%，周線跌約1.11%。東證收1,967.03點，微漲0.75點，周線也跌0.35%左右。

分析師認為，從現在開始到12月初公布美國最新就業報告之間，沒有什麼重要經濟數據要注意。因此，日經指數可能繼續在27,500點至28,100點之間震盪整理。

權值股中，迅銷翻黑跌0.12%，軟銀表現不佳跌3.86%。另外，電子商務樂天集團更是跌5.55%。

因日圓持續疲弱，以出口為主的汽車製造業者股價走高，三菱漲2.77%，五十鈴漲2.67%，馬自達漲2.54%。至於半導體族群在美國費城半導體收紅激勵下也走高，例如愛德萬測試就收漲0.56%。

日本政府18日表示，當地10月不包括鮮食的核心CPI（消費者物價指數）年增3.6%，創1982年以來最高。日本上個月核心物價增幅，9月時為3%，4到8月期間，都還只是在2%到2.8%之間游走。