2022第46屆國際技能競賽（WorldSkills Competition 2022 Special Edition）今年9月7日至11月26日於歐、美、亞洲15個國家陸續展開，共辦理62項職類，計有57國家/地區逾1,000名技能好手共同參與。本屆國際賽我國派出57位國手參加50項職類競賽，截至11月18日，我國已累計5金、13銀、5銅、16優勝，成績斐然。

本屆賽事中，我國首次參賽的職類計有行動應用開發、展示設計、網路安全、機器人系統整合、數位建設BIM、旅館接待等6項，雖無歷屆國手可傳承競賽經驗，參賽國手仍憑藉長期累積的紮實訓練、沉著的臨場反應及不畏困難的精神，與各國好手同場競技切磋。其中行動應用開發、網路安全、機器人系統整合、數位建設BIM等4職類均獲得銀牌殊榮，旅館接待獲得優勝，足見國手及培訓團隊的實力，令人欽佩。

國際賽唯一3人一組的競賽職類為集體創作，國手張建雄、洪慶桐、施茗翔號稱「集創三帥」。集創三帥在年齡上最多相差7歲，這對於講求默契和配合度的集體創作來說，就是一大考驗了！但因為有著共同的目標，讓3人在過往的培訓中一拍即合，並分別負責流程設計、加工製造、電路設計製作。在分工明確、相互扶持及充分發揮團隊合作精神下，集創三帥於勇奪金牌，也是我國自參賽以來首次於集體創作職類奪得金牌！集創三帥表示，能夠順利完成競賽要感謝非常多人，除了隊友及家人，最想感謝裁判長及培訓團隊的指導及協助，讓他們能在國際賽上完整發揮實力，為臺灣拿金牌！ 勞動部表示，本屆國際賽我國累計之獲獎數，已超越上(第45)屆5金、5銀、5銅、23優勝之成績，亮眼的成績也反映我國技職發展不斷進步。本屆國際賽已接近尾聲，儘管分地分流辦理，國手們仍秉持專注與自信，展現優異的成果，令人感動與振奮。我國參賽的50項職類中，最後一梯次的電氣裝配、工業控制、砌磚等3職類將於11月24日至26日在奧地利舉辦，邀請大家繼續為國手們加油打氣！