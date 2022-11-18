中國外交部發言人毛寧18日主持例行記者會。有記者提問，近來國際上有聲音認為中國已經改變，比過去更加強硬，對他國構成了挑戰甚至是威脅。毛寧回應表示，中國政策保持著高度的連續性和穩定性，中國始終是世界和平的建設者、國際秩序的維護者、全球發展的貢獻者。

毛寧強調，昨天，中國國家主席習近平在亞太經合會議工商領導人峰會上發表演講，指出中方要走和平發展之路、開放包容之路、和衷共濟之路，這是亞太地區過去幾十年發展的珍貴經驗，更是中國和地區國家應該共同堅守的初心。

毛寧指出，當前，世界進入新的動盪變革期，和平與發展面臨嚴峻挑戰，國際社會應該共同應對世界之變、時代之變、歷史之變。

毛寧說，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體。中國人民最希望看到的是和平穩定，走和平發展道路是根據中國人民的根本利益作出的戰略選擇。無論國際風雲如何變幻，中方都將高舉和平發展、合作共贏的旗幟，在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好地維護世界和平與發展。