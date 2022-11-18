新北市長候選人林佳龍以及新北市府的選前之夜之爭，在今(18)日板橋區公所原則上同意新府路的路權申請而告一個段落，林佳龍今日下午受訪時表示會全力做好相關的配套措施，但他對於競選辦公室今早未獲會勘通知仍是相當憤慨，痛批新北市長侯友宜以及新北市府對人不尊重。

林佳龍表示，侯市府覺得自己有權力，可以單方面決定很多事情，所以我們的競選辦公室並沒有收到今天早上會勘的通知，是競辦今早派人到現場後，對方才秀公文，好像不歡迎申請者到場。

他說，沒有正式的通知，怎樣解釋都是資訊不對稱、都是對方說的算，己方則是據理力爭，最後終於在這種壓力之下同意區運路跟新府路附近的路權，那我們就會做好所有的配套措施。

林佳龍也再批，行政程序上都沒有做到資訊公開透明，更別說釐清真相，所以恩恩案、三重警打人以及工廠被拆遷都是一樣的模式，ˊ自己在新北市競選近4個月以來感受很深，所以有更強的動力要贏得這一次的選舉，不要想著贏，要想不能輸，「個人可以有輸贏，但新北市民一定要贏」。