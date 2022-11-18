衛福部長薛瑞元日前接受本報專訪時透露，由於安全準備金充足，明、後年都有望不調費率。衛福部全民健康保險會今日召開委員會議，審議健保署提報的明年度保險費率方案，由於基本工資調漲、政院撥補健保基金240億元，明年底安全準備金可達1個月保險給付支出，健保委員建議維持現行費率5.17%，接下來健保會將依法陳報衛福部轉報行政院核定，盼明年1月1日前完成費率公告。

《健保法》第24條第3項規定，健保會應於年度開始前1個月，依協議訂定之醫療給付費用總額，完成該年度之費率審議。健保署依據9月份總額協商結果，採付費者方案（成長率2.821%）或醫界方案（成長率4.224%）試算，在維持現行費率5.17%下，明年底安全準備皆超出1個月保險給付支出，分別為1.24及1.05個月，符合《健保法》第78條安全準備以相當1~3個月保險給付支出為原則的規定，因此健保署提出維持現行費率5.17%的方案。

健保會執行秘書周淑婉表示，10月14日專家諮詢會議建議，因安全準備金有1個月以上，專家同意健保署維持現行費率的提案。依健保署方案，明年對保險收入的影響因素包括，1月1日起調降平均眷口數（0.58人至0.57人）減少19億元、因應基本工資（2萬5250元調至2萬6400元）調整投保金額分級表增加56億元，另行政院因應健保安全準備不足部分撥補健保基金240億元，健保委員形容為「天降甘霖」，整體將使安全準備可達1個月保險給付支出。

今日審議過程中，認為明年健保財務尚可維持，加上考量疫情期間，雖然整體經濟成長，仍有許多民眾生計受到疫情及通膨影響，因此委員同意健保署提出維持現行費率5.17%的方案。

由於明年度總額將達8300億元，加上近年健保基金當年收支皆為短絀，未來仍可能面臨必須調整費率，健保會委員提出許多建言，包括強化財務收支結構、分級醫療等，希望未來能將節流效益反映在健保支出面的控管。

健保會將依健保法第24條規定，儘速將明年度費率審議結果陳報衛福部，並將改善健保財務的建議一併送衛福部參考，再轉陳行政院核定，盼明年1月1日前完成費率公告。