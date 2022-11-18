將本周的大幅下跌稱為大陸國債市場的轉折點或許還為時過早，分析師預計，當前的市場波動還將持續。

分析師們表示，大陸國債14日創下2016年以來最大跌幅後，交易仍將動盪。不過，華創證券和方正證券表示，隨著政策保持寬鬆以支持經濟復甦，10年期基準國債殖利率可能最多漲到2.9％。

香港雅虎財經報導，由於市場對經濟突如其來的樂觀情緒，規模3.4兆美元的大陸國債市場一時間吸引力下降，引發投資者急劇調倉。交易員當前在判斷大陸債市的疾風驟雨是否已經過去，或者如果動態清零防疫政策進一步調整，是否會引發新一輪拋售。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，「我們確實預計資金會從債市向股市輪動，近期的防疫和地產政策調整，表明經濟成長將迅速成為重點。但考慮到銀行間流動性的寬鬆狀況，債券基金仍可能具有吸引力，我們預計債市向股市輪動不會導致殖利率出現大幅反彈。」

本月大陸優化防疫管控措施，導致國債下跌。14日中國人民銀行縮量續做人民幣1兆元到期MLF，並稱綜合其他政策工具，11月以來中長期流動性投放總量高於到期量，交易員因此降低對寬鬆幅度的預期，推動大陸國債14日跌勢加劇。

此外，企業稅期高峰也加劇了債市壓力。基準10年期國債殖利率自14日上漲10個基點以來已小幅回落，當前在2.81％左右。

但儘管近期出現劇烈波動，一些分析師認為斷定大陸固收市場將迎來更多下跌還為時過早。

中信證券首席經濟學家明明認為，債券已進入調整階段，這段時期可能要長達半年時間，3％將是10年期國債殖利率的關鍵水平。